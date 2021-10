O álbum que David Bowie quis editar em 2001, "Toy", vai finalmente ser lançado.

"Toy" inclui novas versões e gravações das primeiras canções de David Bowie e deveria ter sido lançado após "Hour...", o álbum de 1999, mas acabou por ser cancelado pela editora Virgin, que na altura representava o britânico.

O disco, que inclui também alguns inéditos, acabou por surgir na net em 2011, e será agora lançado oficialmente, como parte de uma caixa, de título "Era Five".

Disponível está já 'You've Got a Habit of Leaving', canção de 1965, lançada com o nome de Davy Jones.



Mais informação sobre a caixa "Era Five" vai ser revelada hoje.