Os Tool anunciaram o seu regresso aos palcos. A banda norte-americana irá voltar à estrada entre janeiro e maio de 2022.

Intitulada "More Fear Inoculum", a digressão voltará a levar aos fãs os temas do último álbum da banda, "Fear Inoculum". O seu início está marcado para o dia 10 de janeiro em Eugene, no estado do Oregon.

Na Europa, os Tool passarão por países como a Dinamarca, Suécia, Alemanha, Reino Unido ou Hungria, com Portugal e a vizinha Espanha a ficarem, por enquanto, de fora.

Em algumas datas da digressão americana, os Tool irão fazer-se acompanhar pelos Blonde Redhead ou os Acid Helps.