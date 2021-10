Salvador Sobral, Carolina Deslandes e Sara Correia estão nomeados para os prémios Grammy Latinos, cuja lista de nomeações foi revelada esta tarde. O artista colombiano Camilo é o que recolhe mais indicações, 10 no total, mas estão também nomeados para várias categorias o espanhol C. Tangana e o porto-riquenho Bad Bunny.

"BPM", de Salvador Sobral, surge indicado na categoria de Melhor Engenharia de Gravação de Álbum pelo trabalho de Nelson Carvalho, Leo Aldrey, Rafael Giner e Tiago de Sousa. Para o mesmo prémio, concorrem "Bruma: Celebrating Milton Nascimento" de Antonio Adolfo, "El Madrileño" de C. Tangana, "Iceberg" de Priscila Tossan e "Un Canto Por México, Vol. II" de Natalia Lafourcade.

Deslandes está nomeada na categoria de Melhor Vídeo Musical em Versão Longa com "Mulher", competindo pelo prémio com "Un Segundo MTV Unplugged" de Café Tacvba, "Entre Mar Y Palmeras" de Juan Luis Guerra, "Origen" de Juanes e "Queen Me Tañe Escucha Mis Voces" de Gastón Lafourcade.

Quanto a Sara Correia, está nomeada na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com "Do Coração", competindo com Luiz Caldas e "Sambadeiras", Orquestra Afrosinfônica e "Orin, a Língua dos Anjos", Elba Ramalho e "Eu e Vocês" e Ivete Sangalo e "Arraiá da Veveta".

Os vencedores da 22ª edição dos Grammys Latinos serão conhecidos numa cerimónia a realizar-se no MGM Grand Garden Arena em Las Vegas no dia 18 de novembro.