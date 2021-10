Pedro Mafama explicou, em entrevista ao podcast Posto Emissor, por que razão decidiu começar a pintar as unhas, dizendo que não foi educado para ver diferenças mas sim semelhanças e confessando que considera "interessante procurar o limite entre a masculinidade e o feminino".

"Tenho a unha do dedo mindinho comprida e pintada. É uma unha de gel.", acrescenta, "o senhor Carlos, a figura mais agregadora e poderosa da minha rua, o gajo do talho, tinha a unha do dedo mindinho comprida. A única diferença aqui é que eu a estou a pintar de uma forma que é associada a uma forma superfeminina de trabalhar as unhas".

Para ouvir a partir dos 45 minutos.