A organização do North Music Festival anunciou as condições de reembolso dos bilhetes para a edição deste ano, que não se vai realizar.

O festival tinha um cartaz com artistas como Ornatos Violeta, OneRepublic, GNR ou Waterboys e deveria realizar-se na Alfândega do Porto, de 30 de setembro a 2 de outubro.

A organização deu como razão para o cancelamento a falta de resposta da Direção-Geral da Saúde ao seu plano de contingência, argumento que a DGS contestou.

Quanto ao reembolso dos bilhetes, a organização do North Music Festival (NMF) informa o seguinte:

• Todos os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas do NMF, que serão anunciadas brevemente. A troca poderá ser efetuada por qualquer outro dia à escolha mediante disponibilidade de lotação e realizada no ponto de venda onde o primeiro bilhete foi adquirido. Para tal, será necessária apenas a apresentação do bilhete e do comprovativo de compra.

• Será possível, ainda, pedir o reembolso dos bilhetes. Os interessados devem dirigir-se ao ponto de venda onde o bilhete foi adquirido e solicitar o reembolso durante os 14 dias úteis após a data prevista para a realização do evento. Também neste caso, o reembolso será efetuado mediante a apresentação do bilhete e do comprativo de compra.

• Para os bilhetes adquiridos para o dia 30 de setembro de 2021, os reembolsos poderão ser pedidos a partir de 1 de outubro; para os bilhetes adquiridos para o dia 1 de de outubro de 2021, os reembolsos poderão ser pedidos a partir de 2 de outubro; para os bilhetes adquiridos para o dia 2 de outubro de2021, os reembolsos poderão ser pedidos a partir de 3 de outubro



• No que se refere aos passes gerais de dois e/ou três dias — 30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2021 —, os reembolsos poderão ser pedidos a partir de 3 de outubro.