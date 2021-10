Os italianos Måneskin, que se sagraram vencedores da Eurovisão 2021 com o tema 'Zitti e Buoni', estão a fazer sucesso nos tops mundiais com uma versão de 'Beggin'', editada originalmente pelos The Four Seasons em 1967.

A canção entrou esta semana para o top 20 de singles nos Estados Unidos, estando precisamente no vigésimo lugar, mas já subiu ao primeiro lugar de tabelas espalhadas pelo mundo - incluindo Portugal, Alemanha e Suíça.

A banda anunciou agora uma digressão europeia que, por enquanto, ainda não tem paragem em Portugal. A "Loud Kids on Tour" tem início a 6 de fevereiro de 2022 em Londres, Inglaterra, e termina a 14 de março de 2022 em Riga, na Letónia, passando também por Bruxelas, Paris, Berlim, Amesterdão ou Moscovo.

Além do sucesso de 'Beggin'', a banda regravou o tema 'I Wanna Be Your Slave', incluído no álbum "Teatro d'ira: Vol. I", em dueto com Iggy Pop e participou este fim de semana no espetáculo Global Citizen Live a partir de Paris.