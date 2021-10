A cantora norte-americana de gospel Kelly Price foi dada como desaparecida pela família, na semana passada, mas foi encontrada na sexta-feira, revelando que esteve a lutar pela vida no hospital depois de testar positivo à covid-19.

"A certa altura, perderam-me", explica a artista em entrevista ao site TMZ, "acordei uns dias depois e a primeira coisa de que me lembro é de ver uma equipa de médicos à minha volta a perguntar-me se eu sabia em que ano estávamos".

Price, de 48 anos, diz que assim que lhe foi dada alta no hospital foi para um "lugar sossegado" para recuperar do tratamento que recebeu para o vírus.

A artista revelou também que sofreu de uma forma prolongada de covid - no final de julho, partilhou um vídeo no Instagram no qual já dava conta do diagnóstico - e ainda está a receber oxigénio, apesar de já ter testado negativo.