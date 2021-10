Os Guns N' Roses anunciaram o lançamento de um novo EP, "Hard Skool".

O disco, o primeiro desde a reunião entre Axl Rose, Slash e Duff McKagan, sairá a 25 de fevereiro.

"Hard Skool" contará, ao todo, com quatro faixas - entre as quais o tema-título, recentemente lançado em formato single. 'Absurd', o single anterior, também faz parte do alinhamento, juntamente com versões ao vivo de 'Don't Cry' e 'You're Crazy'.

Juntamente com o anúncio deste novo EP, os Guns N' Roses interpretaram 'Hard Skool' pela primeira vez ao vivo, durante um concerto em Baltimore. Veja o vídeo: