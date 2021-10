Os White Lies vão regressar a Portugal em 2022 para dois concertos, confirmou esta tarde a promotora House of Fun: atuam no Lisboa ao Vivo a 16 de maio e no Hard Club, no Porto, no dia 17 de maio. Os bilhetes para ambos os concertos são colocados à venda esta quinta-feira, 30 de setembro.

A banda britânica trará consigo um novo álbum para apresentar. "As I Try Not to Fall Apart", o sexto longa-duração, sai para as lojas a 18 de fevereiro do próximo ano e sucede a "Five", de 2019. Veja abaixo o vídeo do novo single, que dá nome ao álbum.

O trio White Lies, composto por Harry McVeigh, Charles Crave e Jack Lawrence-Brown, tornou-se conhecido em 2009, com a edição do álbum de estreia "To Lose My Life..." que incluía os singles 'Farewell to the Fairground' e 'Death'.