O concerto de Machine Gun Kelly no festival Louder Than Life, no estado do Kentucky, ficou marcado por uma tentativa de agressão do norte-americano a um membro do público.

Machine Gun Kelly, que recentemente se envolveu numa discussão acesa com Corey Taylor, dos Slipknot, foi vaiado durante praticamente todo o espetáculo — e não reagiu da melhor forma quando um homem tentou saltar as grades de proteção para o confrontar.

O momento foi gravado em vídeo. Veja aqui: