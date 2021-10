The Weeknd e Angelina Jolie foram fotografados a sair juntos do restaurante italiano Giorgio Baldi, em Los Angeles, no passado sábado, dando assim força aos rumores de um suposto romance que começaram em junho depois de terem sido vistos a sair do mesmo restaurante.

Segundo o jornal Daily Mail, os dois artistas chegaram em separado ao restaurante, no qual estiveram perto de três horas, e depois de fotografados juntos à saída entraram no mesmo automóvel.

Os comentários às fotografias já são muitos, com alguns fãs a citarem a letra de 'Party Monster', canção de Weeknd que inclui os versos "Angelina, lips like Angelina / Like Selena, ass shaped like Selena".