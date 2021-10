Madonna celebrou o 16º aniversário do filho, David Banda, com uma publicação no Instagram.

A cantora partilhou várias fotografias do jovem, que em Portugal jogou nas camadas jovens do Benfica, com uma mensagem especial.

"Quem diria que te tornarias esta força da natureza?", escreveu. "Não consigo acreditar que te tornaste neste jovem, neste artista, neste atleta. Estou muito orgulhosa de ti".

Veja o post: