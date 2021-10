Jack White deu um concerto surpresa em Londres, no passado sábado, no telhado da nova loja da Third Man Records.

A loja, a primeira da Third Man a ser inaugurada fora dos Estados Unidos, foi inaugurada no passado sábado, com centenas de pessoas a fazer fila para entrar.

Antes de subir ao telhado, Jack White — agora com cabelo azul — tocou também na cave da loja, interpretando temas dos White Stripes e da sua carreira a solo como 'Icky Thump', 'Sixteen Saltines' e 'Love Interruption'. Veja as fotos: