Os norte-americanos Eagles of Death Metal regressam a Portugal no próximo ano, para um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

O espetáculo da digressão 24th Anniversary Tour está marcado para 22 de abril de 2022 e contará com primeira parte dos ingleses Bones.

A última visita dos Eagles of Death Metal a Portugal aconteceu em 2017, ano em que tocaram no Festival do Crato. Antes, estiveram no Coliseu de Lisboa (2016), no NOS Alive (2009) e em Paredes de Coura (2006).