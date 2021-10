Um ciclista australiano celebrou o 30º aniversário de "Nevermind", dos Nirvana, de forma original.

Com recurso a um GPS, Pete Stokes percorreu 150 quilómetros pelas ruas de Adelaide, "desenhando" dessa forma a icónica capa no mapa.

"Os Nirvana têm o seu lugar na minha coleção de discos", afirmou à edição australiana do "The Guardian". "Quando o disco saiu, eu andava no liceu. Tinha 14 anos, idade com que se começa a adorar música".

Não é a primeira vez que Stokes se dedica a homenagear figuras da música: aquando do 250º aniversário de Ludwig Van Beethoven, "desenhou" o compositor nas ruas da cidade.