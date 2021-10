Billie Eilish juntou-se aos Coldplay para interpretar o clássico 'Fix You', no evento Global Citizen Live, transmitido para todo o mundo no passado sábado.

A artista norte-americana esteve ao lado dos britânicos em Nova Iorque, acompanhada pelo irmão, Finneas.

No evento de beneficência, organizado em várias cidades e para ajudar no combate à pobreza, participaram ainda Ed Sheeran, Stevie Wonder, Doja Cat e Demi Lovato, entre muitos outros.

Veja Billie Eilish a cantar 'Fix You' com os Coldplay: