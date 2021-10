Está a ser produzido um novo documentário sobre a vida e obra de Avicii, DJ e produtor falecido em 2018, aos 28 anos.

O filme, autorizado pela família do músico, tem data de estreia marcada para 2023 e incluirá imagens inéditas, entrevistas com amigos e colegas de profissão, imagens de arquivo e entrevistas antigas com Avicii.

Em declarações à "Billboard", a produção do documentário afirmou que este pretende apresentar um novo olhar sobre o DJ "que definiu uma era e mudou a música para sempre".

A realização estará a cargo de Henrik Burman, responsável pelo documentário "In My Head", sobre o rapper Yung Lean.

"O meu objetivo é mostrar uma nova perspetiva acerca do artista, Avicii, e da vida de Tim [Bergling, o nome de nascimento do músico]", explicou. O título do documentário não foi ainda revelado.