Refletindo sobre a vaga de turismo em Lisboa, cidade onde nasceu e cresceu, Pedro Mafama, convidado desta semana do podcast Posto Emissor, defendeu que se no início a cidade lhe pareceu "menos esquecida" depois começou a vê-la a ser "usada de uma maneira errada".

"Comecei a ver as pessoas com quem cresci na Graça, na Mouraria e em Alfama a terem de ir embora", diz o músico, "tinha uma amiga do liceu que morava ali ao lado de Alfama e o senhorio dela desligava-lhe a luz nas escadas do prédio. Cortava-lhes a luz como pressão para saírem. Este momento de abertura incrível tornou-se uma coisa estranha e comecei a ver o turismo de forma um bocado negativa".

Para ouvir a partir dos 15 minutos e 20 segundos.