James Corden como assistente pessoal de Rihanna? Aconteceu, na passada quinta-feira, nos bastidores do novo desfile da marca de roupa da cantora das Barbados.

O momento foi gravado para um segmento do programa "The Late Late Show", com Corden a interpretar o papel de assistente a um nível extremo - e humorístico, chegando a pedir aos demais para que não olhassem Rihanna nos olhos.

Veja o vídeo: