Eddie Vedder substituiu os Kings of Leon no cartaz do festival Ohana, organizado pelo próprio vocalista dos Pearl Jam, que deu assim dois espetáculos: a solo e com a sua banda de sempre.

No primeiro, Vedder deixou uma homenagem sentida a Betty-Ann, mãe dos três irmãos Followill, a braços com graves problemas de saúde. Os Kings of Leon interromperam, mesmo, a sua nova digressão para se poderem despedir.

Acompanhado por uma banda formada por Andrew Watt, Pino Palladino, Glen Hansard, Chad Smith e Josh Klinghoffer, Vedder interpretou uma versão de 'Molly's Chambers', dos Kings of Leon, dedicando-a a Betty-Ann.

Do alinhamento fizeram ainda parte versões de artistas como os R.E.M., Prince, The Who ou Pretenders. Veja o vídeo: