Quando se passam trinta anos desde o lançamento de "Nevermind", o "Consequence of Sound" recordou o dia em que os Nirvana tocaram, pela primeira vez, o tema que mudou para sempre as suas carreiras — e o rock dos anos 90.

A estreia de 'Smells Like Teen Spirit' deu-se a 17 de abril de 1991, num concerto no OK Hotel, em Seattle, a meses do lançamento oficial da canção (a 10 de setembro do mesmo ano).