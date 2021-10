Pedro Mafama, o convidado desta semana do podcast Posto Emissor, falou sobre as marcas árabes e africanas na cultura, e especificamente na música, portuguesa, influências que explora no seu primeiro álbum "Por Este Rio Abaixo". "Só agora é que estamos a conseguir sair um bocado da prisão da ditadura, que nos impôs uma visão específica sobre nacionalidade", defende.

"A nossa visão da história está a começar a mudar e só agora começas a poder dizer que, se calhar, o fado veio do lundum [dança e canto de origem africana], dos escravos africanos em Lisboa", acrescenta o músico, "dantes o objetivo era limpar a nossa história, era separar Portugal de África e demonizar os mouros".

Para ouvir a partir dos 9 minutos.