O pai de Britney Spears contratou uma empresa de segurança que monitorizou e gravou conversas privadas da cantora, incluindo com os seus namorados e filhos.

A revelação foi feita por um funcionário dessa mesma empresa, a Black Box, num novo documentário sobre a disputa que opõe Britney ao seu pai, Jamie.

Em "Controlling Britney Spears", que se estreou esta sexta-feira no canal FX e na plataforma Hulu, Alex Vlasov divulga vários e-mails, mensagens e áudios captados durante o período em que a Black Box observou Britney.

Nos Estados Unidos, a gravação de conversas privadas sem consentimento de ambas as partes constitui crime. Em declarações ao "The Times", o advogado de Jamie Spears afirmou que as ações do pai da cantora "se inseriram nos parâmetros da sua autoridade [enquanto tutor]" e foram feitas "com o conhecimento e consentimento de Britney".