Nick Cave terá um pequeno papel em "The Electrical Life of Louis Wain", filme com Benedict Cumberbatch que contará a história de Louis Wain, artista inglês conhecido pelas suas ilustrações de gatos.

O músico australiano irá interpretar H.G. Wells, conhecido autor de ficção científica. As primeiras imagens de Cave no papel de Wells estão no trailer divulgado esta sexta-feira.

"The Electrical Life of Louis Wain" tem estreia marcada para o dia 22 de outubro nos cinemas, chegando à Amazon Prime Video a 5 de novembro. Veja o trailer: