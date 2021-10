Dos Nirvana já muito se falou neste jornal. Da história, dos discos, do movimento que despoletaram – o grunge –, de quase tudo o que acontece regularmente à banda de Kurt Cobain, Dave Grohl e Chris Novoselic. Faltava a entrevista. Faltava, mas já não falta. O BLITZ publica hoje uma entrevista exclusiva com Dave Grohl, baterista dos Nirvana, que diretamente de Seattle contou tudo e mais alguma coisa sobre o surgimento do fenómeno Nirvana, as relações da banda com as editoras e a indústria musical em geral, as influências, as crises, as vontades, os segredos. Modesto, simpático, paciente, Dave prometeu um bom concerto dos Nirvana para domingo, no Pavilhão do Dramático de Cascais.

A última edição da revista britânica «Vox» falava de 22 novos grupos americanos e caracterizava-os em quatro itens. Um desses itens era ‘Nirvana Connection’. Vocês assumem esse papel de cabeça da nova música americana?

Oh! God. Não sei. E difícil, para mim, pensar em coisas como essa. Há um milhão de bandas no mundo, umas realmente boas, outras más, mas de tantos estilos musicais diferentes, que é difícil pensarmos em nós como algo de especial. Lançámos um disco que vendeu muito e as pessoas consideram-nos algo de especial, mas é difícil eu pensar o mesmo. Nós não somos os líderes de nenhum movimento musical. Somos apenas um grupo que faz música excitante. Repara que há muitos anos que o espírito do punk está vivo na América e há muitas bandas que só agora estão a ser reconhecidas, devido ao sucesso comercial da música alternativa. É injusto. Há bandas como os Meat Puppets ou os Buzzcocks, que são bandas fabulosas que andam nisto há mais de 15 anos, e que só agora estão a ser reconhecidas, porque a indústria musical está a pensar fazer dinheiro com eles e com outras bandas underground e alternativas. Quer dizer, não acho que sejamos líderes do que quer que seja...

Mas não te sentes orgulhoso com o facto de os Nirvana terem conseguido abrir portas para outras bandas?

Eu sinto-me bastante honrado quando me dizem uma coisa dessas. Mas é difícil, para mim, pensar que conseguimos mudar alguma coisa na indústria musical. Eu, o Chris e o Kurt somos pessoas normais. Somos novos, zangados, um bocado estúpidos e fazemos muito barulho. E quando alguém diz que fizemos com que as coisas fossem diferentes isso é para nós motivo do orgulho. A indústria é uma merda, está cheia de mentiras, há tantas bandas incrivelmente boas que tu nunca ou viste porque as editoras não estão dispostas a investir dinheiro nelas... Mas é verdade que quando chegámos ao primeiro lugar do top ficámos todos contentes. Dissemos: as pessoas já não andam a ouvir Guns N’ Roses ou Whitney Houston, andam a ouvir Nirvana!!!

Tu disseste que a indústria musical é um nojo. Então, como é que tu explicas que “Nevermind” tenha sido um sucesso?...

Não sei. As pessoas compraram o disco... Quando o gravámos, passámos um mês a trabalhar no duro, e quando o disco foi lançado a editora não fez nenhuma grande promoção. Não fez anúncios, não pagou espaços na ‘Billboard’. O que se passou é que gravámos um vídeo para a MTV, com o ‘Smells Like Teen Spirit’, e as pessoas começaram a comprar o disco. Não foi uma criação da indústria musical. Foram os putos que criaram a bola de neve. Isso para nós foi uma surpresa, mas também nos fez sentir muito bem.

Porque é que isso não acontece com outras bandas que poderiam vir a tornar-se grandes?

Não sei. As grandes editoras andam apenas à procura de bandas como os Guns N’ Roses e arriscam muito pouco no desconhecido. Para as editoras isso é uma aposta mais ou menos segura, porque sabem que vão fazer dinheiro com essa banda. E muito mais difícil apostarem numa banda punk, numa banda que não soa como as outras que passam na rádio, com quem possivelmente vão perder dinheiro... Quando nós aparecemos em grande, houve gente que descobriu que havia outro género de música que podia dar dinheiro. Por esse lado, não me queixo: há melhor música a passar agora na rádio do que há cinco anos. Há dez anos tinha cassetes dos Meat Puppets e dos Hüsker Dü – grandes bandas! – e só agora as pessoas começam a achar que a música deles era boa. É injusto. Isto já devia ter acontecido há muito, muito tempo... Não teríamos perdido tanto tempo a ouvir má música nos anos 80.

Há quem diga que a Geffen apostou nos Nirvana, uma banda de brancos, como forma de travar a popularidade do rap junto da juventude branca. O que é que achas sobre isto?

Penso que foi o Jello Biafra, dos Dead Kennedys, que disse isso. Mas não acho que seja verdade. O que aconteceu é que gravámos um disco e ele acabou por ter sucesso. Foi só. Nós não tínhamos nenhum plano, nenhuma estratégia concertada, nem nossa nem da editora. A única coisa em que pensámos na altura é que, depois daquele, queríamos gravar outro...

Achas que os Nirvana estão muito longe do espírito do rap?

Depende. Há muito rap que é estúpido e sexista, aquele muito ‘macho’, que chama p*tas a todas as mulheres. Mas há ótimos grupos rap, como os Public Enemy, que têm muito para dizer e que pretendem educar a juventude. Têm uma atitude que me agrada. Mas não gosto nada do ‘gangsta rap’. É uma grande m*rda.

Fala-me da importância da editora Sub Pop, para a qual gravaram o vosso primeiro álbum, no vosso desenvolvimento e no desenvolvimento da cena de Seattle...

Sub Pop tem muito a ver com a cena de Seattle. Foi esta editora que lançou os primeiros discos dos Mudhoney, Tad, Nirvana... Seattle já tinha uma personalidade musical própria, mas o resto do país só começou a conhecê-la depois de a Sub Pop começar a vender estes discos. A Sub Pop criou uma personalidade. Fez com que ficassem conhecidas estas pessoas de cabelo comprido, bêbedas, de camisas de flanela. Era uma imagem que não existia em mais sítio nenhum nos Estados Unidos. A Sub Pop foi o berço de tudo o que aconteceu depois. Sem ela não haveria Nirvana...

É muito diferente estar numa editora independente como a Sub Pop e estar numa grande editora como a Geffen?

Uma das razões para termos saído da Sub Pop para ir para a Geffen foi, essencialmente, a questão da distribuição de discos. Há quatro anos era difícil encontrar os discos dos Nirvana onde quer que fosse. Em Seattle e na Costa Oeste não era muito difícil encontrá-los, mas nos outros sítios não havia. Nós sabíamos que se gravássemos para a Geffen haveria discos nossos em todas as lojas dos Estados Unidos. Vendêssemos bem ou não. Antes, havia pessoas que no fim dos nossos concertos diziam “mas onde é que raio poderemos encontrar o vosso disco?”. Esta é a diferença principal. Quer dizer, também há outra coisa: se tu precisares de dinheiro e pedires agora dinheiro à editora, a Geffen dá-to...

Disseste que tinham ficado surpreendidos com o vosso sucesso repentino. É verdade que muitos dos problemas que afetaram depois os Nirvana se devem ao facto de vocês não estarem preparados para esse sucesso?

É difícil de explicar. Nós lançámos o “Nevermind” em setembro de 91, estávamos nós em digressão. E, à medida que íamos tocando na América, o disco ia vendendo cada vez mais. Nós andávamos a tocar em clubes pequenos e começou a ser uma loucura ter, em cada cidadezinha, 700 pessoas, ou mais, a querer entrar num clube com lotação para apenas 150. Quando viemos para a Europa foi quando o disco chegou a número 1 na América e começámos a vender milhões de discos. Foi muito estranho porque nós não estávamos a perceber que algo de muito grande estava a acontecer. Depois fomos para a Austrália e quando regressámos era uma loucura. Tínhamos vendido cinco milhões de álbuns e já não éramos pobres. As pessoas começaram a olhar para nós como astros do rock. Foi muito estranho. Quer dizer, isso a mim nunca me afetou muito, nunca tive grandes problemas. Estás a ver: eu apenas toco bateria e quando isso acaba tenho uma vida normal

O que é que achas que as pessoas esperam de ti, quando te consideram uma estrela do rock?

Não sei. A sério! Provavelmente, esperam que eu seja antipático, arrogante, obnóxio... mas, na realidade, eu não sei se as pessoas nos consideram estrelas do rock. Aqui em Seattle as pessoas reconhecem-me como “o gajo dos Nirvana” mas acho que eles percebem que nós somos pessoas normais como as outras. É como a Madonna. OK. Ela é a Madonna, uau, mas é uma pessoa normal: vai à casa de banho, come, dorme... Todos nós somos pessoas normais. As pessoas já não andam assim tanto à procura de autógrafos, o que nos evita uma série de chatices.

Concordas que o álbum “In Utero” não constitui uma mudança radical em relação a “Nevermind”, ao contrário do que tinha sido anunciado?

Quando gravámos “Nevermind” quisemos ser perfeitos. Não cometemos nenhum erro e fizemos um disco que soava perfeito. Em “In Utero” só nos preocupámos em gravar as canções, sem ter a preocupação de ser perfeitos. “Nevermind” é muito limpo. “In Utero” está muito mais próximo do som da banda ao vivo. Neste álbum, quisemos fazer um som o mais autêntico possível, um som como aquele que temos quando tocamos nos pequenos clubes...

Foi por isso que vocês quiseram, nesta digressão europeia, tocar apenas em locais de pequena lotação?

Não. Preferimos os locais pequenos porque é mais confortável para nós e para o público. E, por outro lado, acho que não poderíamos tocar em locais maiores porque ninguém iria ver-nos. Não somos tão grandes nem tão populares quanto isso...

Mas aqui em Portugal, por exemplo, vocês já têm a lotação esgotada. E a sala leva 4500 pessoas...

Uau! Isso é bom. Nos Estados Unidos nós agora tocamos em locais de cinco mil, dez mil e mesmo 15 mil lugares, mas é sempre mais confortável quando os locais são mais pequenos...

Há muitas histórias acerca do trabalho de Steve Albini neste novo álbum dos Nirvana, à semelhança do que já tinha acontecido com os Pixies... Qual foi a sua importância e porquê a frase na capa do álbum, que não é habitual, ‘recorded by Steve Albini’?

Bem. Nós gostámos da produção que o Steve Albini fez para os Pixies, Breeders, Jesus Lizard... Ele tem um som de bateria fabuloso. E quando decidimos gravar com ele, nós sabíamos que ele não gostava da música dos Nirvana. Mas ele concordou em trabalhar connosco e disse “vamos lá ver o que é que isto dá”. Mas a experiência foi muito má. Na capa do álbum ele não aparece como produtor do disco, porque ele realmente não o produziu. Ele só o gravou, daí o ‘recorded by’. Gravámos o álbum em quatro dias e em 15 dias, com misturas e isso tudo, o disco estava acabado... ficámos muito contentes com isso, mas quando começámos a ouvir canções como ‘Heart-Shaped Box’ ou ‘AlI Apologies’ nós achámos que precisavam de ser misturadas. O Steve não as quis remisturar e por isso chamámos o Scott Litt [NR: produtor dos R.E.M.]. Mas nunca houve nenhuma pressão da editora para mudarmos o que quer que seja. No nosso contrato está estipulado que a decisão final é sempre nossa. Nós só fizemos as remisturas porque nós os três assim o decidimos...

Isso dá-vos bastante liberdade...

Isso é verdade. Nós temos essa sorte de ter cem por cento de liberdade sobre os nossos discos. Há muita gente que não pode fazer o que quer, porque a editora está sempre a pensar no dinheiro. A pressão que existiu em relação a este disco aconteceu, não connosco, mas dentro da própria companhia. Este álbum não é comercial, não é um disco fácil para as rádios. É muito barulhento... Nós sabíamos muito bem o que queríamos.

Isso significa que vocês não estão preocupados com as vendas do disco?

Claro que não. Nós estamos muito contentes com o resultado final do disco. Eu, por exemplo, estou felicíssimo com o som de bateria que o álbum tem. Estou-me nas tintas para que venda muito ou não. O que interessa é que soa bem. De qualquer maneira, o disco está a vender bem...

Disseste que tinham terminado o disco em cerca de 15 dias. Isso quer dizer que as histórias que se contam de os Nirvana gravarem discos baratos são verdadeiras, não fazem parte da lenda dos Nirvana?

É verdade. Nós não precisamos de passar três meses enfiados num estúdio. Seria uma chatice. Se tiveres as canções prontas para gravar tudo o que tens que fazer é ir para estúdio, pegar no teu instrumento e tocar. Basta atirares-te à gravação. Não é preciso gastares dez milhões de dólares num disco. Os Beatles gravavam cinco ou seis canções num dia. Era rápido porque as canções já existiam! Não estou a dizer que somos como os Beatles, mas para nós é fácil entrar num estúdio e gravar depressa. É assim que gostamos de fazer. Quanto mais tempo se passa dentro de um estúdio, piores são os resultados.

Dentro da nova vaga de bandas americanas, vocês são aquela que mais facilmente assume as suas influências, especialmente as influências de bandas europeias, como as Raincoats ou os Buzzcocks, que agora, curiosamente, vão fazer as vossas primeiras partes...

Eu estive numa banda, antes dos Nirvana, que fez algumas digressões na Europa. Nunca estivemos em Portugal, mas estivemos em Espanha, na Alemanha, Holanda e muitos outros países, onde havia muitos grupos punk que foram uma grande influência para nós. O punk inglês dos anos 70 influenciou toda a gente. Aquilo era verdadeiro rock’n’roll. O rock’n’roll estava a morrer e quando chegou o punk tudo mudou. A energia voltou ao rock. Muita da música americana dessa altura era uma merda aborrecida, como o disco-sound...

Ainda ouves algumas bandas britânicas neste momento?

Sim, por vezes. Gosto muito dos Daisy Chainsaw e dos Suede. Há muitas bandas boas a sair de Inglaterra. Eles sempre tiveram muita música boa...

Mudando de assunto: na vossa última digressão – e em duas canções do álbum “In Utero” – vocês usaram uma violoncelista. Qual era a ideia de misturar um instrumento destes com os instrumentos elétricos?

Neste disco temos realmente duas canções com violoncelo, ‘All Apologies’ e ‘Dumb’, mas já em “Nevermind” isso acontecia, na canção ‘Something In The Way’. O violoncelo é um instrumento muito bonito, muito ‘escuro’, que funciona bem nessas canções e achámos que podíamos integrá-lo bem nos nossos espetáculos. No concerto em Portugal também haverá uma violoncelista...

Já que estamos a falar de instrumentos acústicos: vocês também gravaram um ‘unplugged’ para a MTV. Como é que foi?

Foi muito divertido. Estava com um certo receio que fosse uma chatice. Mas acabou por correr bem. Foi a primeira vez que tocámos de uma maneira tão calma. Eu costumo ser bastante bruto na bateria e foi difícil estar tão sossegado, mas foi bom...

Nesta digressão vocês são acompanhados por outro guitarrista. É o guitarrista dos Exploited, não é?

Não. Nós tocámos uma vez com Big John, dos Exploited, mas este novo guitarrista é de Los Angeles, chama-se Pat [Smear] e vai fazer a digressão toda connosco...

Porque é que precisam de outro guitarrista?

Para que o som fique mais cheio. É bom. E ele também fica bem em cima do palco, vais ver...

O que é que podemos esperar deste concerto em Portugal? É o primeiro da vossa digressão europeia deste ano...

Isso significa que vai ser o melhor de toda a digressão. Vocês estão cheios de sorte. Podes escrever isto: vai ser o melhor concerto das nossas vidas!!! Estou excitadíssimo. A propósito, como é que está o tempo por aí?

Está cheio de sol, apesar de não fazer muito calor. Vocês vão gostar... Mas ainda temos mais uma ou duas perguntas para te fazer: há duas biografias dos Nirvana. Uma oficial e outra pirata. Qual foi o problema com a segunda?

Há uma muito boa, chamada “Come as You Are”, que é o retrato da realidade; e ao mesmo tempo é estranho estares a ler ali tudo o que te aconteceu. A outra, a não oficial, foi escrita por duas raparigas inglesas que vieram ter connosco, mostraram o plano do livro e perguntaram se nós estávamos interessados nele. Nós dissemos que não, mas elas começaram a seguir-nos para todo o lado e começaram a entrevistar pessoas dizendo-lhes que estavam autorizadas a isso, o que era mentira. Começaram a mexer na vida pessoal do Kurt e da Courtney [Love] e fizeram coisas horríveis. Era assustador: elas seguiam-nos por todo o lado. Quando lemos o livro foi muito mau. Faziam de nós burros completos...

Última pergunta: a vossa editora pediu-nos para não te fazermos perguntas acerca de drogas. É engraçado que uma editora peça uma coisa destas. Mesmo que não se pense, no início, fazer perguntas acerca de drogas, depois do pedido ficamos logo com vontade de as fazer...

Eu percebo essa preocupação da editora. Mas repara: eu não uso drogas – e estou-me nas tintas para que as pessoas acreditem em mim ou não. Fumei muitos charros quando era adolescente e parei de fumar quando tinha 21 anos. Também não gosto muito de beber. Meti-me nos ácidos e coisas assim, mas nunca me meti em heroína ou cocaína ou outras drogas duras na minha vida. Por mim, não me importo que me façam essa pergunta... Mas toda a gente sabe que o Kurt experimentou heroína – depois parou – e as pessoas gostam de ampliar essas notícias, de fazer perguntas acerca do estado atual do Kurt e da Courtney, quando eles só querem estar descansados, ter uma vida normal. E é difícil ter uma vida normal quando os jornais e revistas vêm com essa história...