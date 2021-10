O músico australiano Xavier Rudd vai regressar a Portugal em 2022 para concertos no Hard Club, no Porto, a 9 de setembro, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 10 de setembro.

Integrados na digressão "We Deserve to Dream", estes dois espetáculos, agora confirmados pela Everything Is New, terão como grande argumento o décimo álbum de Rudd, do qual já é conhecido o single 'Stoney Creek.

Os bilhetes para os espetáculos são colocados à venda a 1 de outubro, a partir das 9h, tendo preço único de €28.