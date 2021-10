Billie Eilish diz que perdeu 100 mil seguidores no Instagram depois de partilhar uma fotografia na qual se mostrou usando um espartilho. A artista defende, em entrevista à revista Elle, que isso se deveu ao facto de as pessoas terem ficado presas à sua imagem pré-adolescente.

"As pessoas ficam presas a certas memórias, mas isso é muito desumanizador", diz a artista norte-americana, "perdi 100 mil seguidores só por causa das minhas mamas. As pessoas têm medo de mamas grandes".

A fotografia em questão, que tem mais de 14 milhões de 'likes', foi partilhada no Instagram em julho passado.

Eilish fala também, na mesma entrevista, sobre a forma como as suas mudanças de visual são comentadas pelos fãs. "No outro dia, partilhei um vídeo de quando tinha o cabelo verde e vi pessoas a dizer: 'Tenho saudades desta Billie, da Billie do cabelo verde'. Ainda sou a mesma pessoa. Não sou Barbies diferentes com cabeças diferentes".