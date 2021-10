Esta sexta-feira, 24 de setembro, chegam às lojas vários discos de artistas portugueses. Rita Redshoes, que na semana passada esteve no Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ, lança "Lado Bom", o seu quinto álbum de originais e primeiro escrito totalmente em português. 'Rosa Flor', dedicado à sua filha Rosa, é o mais recente single de um álbum inspirado pelos desafios da maternidade. Pedro da Silva Martins, Samuel Úria e Bruno Santos são os colaboradores de um disco escrito, quase na integra, por Rita Redshoes.

Também Joana Espadinha lança hoje o seu novo álbum. "Ninguém nos Vai Tirar o Sol", título, também, de um dos singles, sucede ao aplaudido "O Material Tem Sempre Razão" e começou a ser preparado durante o primeiro confinamento. Produzido, mais uma vez, por Benjamim, o disco conta com canções como 'Mau Feitio' e 'Queda Prá Desgraça' e será apresentado no Maria Matos, em Lisboa, a 8 de novembro, e na Casa da Música, no Porto, a 10.

Outro lançamento desta sexta-feira é "Series Vol. 1 – Madlib", o segundo álbum em nome próprio de Fred Ferreira. Este disco serve de homenagem do músico português, conhecido pelo seu trabalho com Orelha Negra ou Banda do Mar, ao trabalho de Madlib, "grande mestre da produção e decantador do som". O álbum, no qual Fred se rodeia de experientes músicos jazz, sucede a "O Amor Encontra-te no Fim", de 2019. O trabalho é apresentado no Jardim Botânico da Casa da Cerca, em Almada, este sábado.

Campeão de visualizações e escutas, Julinho KSD lança hoje o primeiro álbum. Em “Sabi na Sabura”, que em português significa “estar bem na vida”, o músico conta “como é estar na sua pele, desde as origens humildes, com temas sobre os seus pais imigrantes, naturais de Cabo Verde, até à explosão do sucesso com o tema ‘Sentimento Safari’, de 2019. Nesta estreia, Julinho KSD, que nas letras mistura crioulo, inglês e português, conta com convidados como Richie Campbell, Edgar Domingos, Fumaxa, Deezy, T-Rex e Pica.

Também hoje chega o primeiro disco a solo de Carlos Moisés, vocalista dos Quinta do Bill desde 1987. Em "Moisés — Primeiro Solo", o músico quis revelar “outras formas musicais. Talvez o meu lado mais pop, fugir um bocadinho da folk [dos Quinta do Bill]”, contou à agência Lusa. O disco conta com poemas do escritor José Luís Peixoto, do jornalista Joaquim Franco e dos músicos Tim, Moz Carrapa, Sebastião Antunes e José Mário Branco, que morreu em 2019. O tema com letra de José Mário Branco, que abre o disco, chama-se 'Regresso' e “tem dois estados de espírito: um primeiro de revolta e de alerta e um segundo um pouco mais de contemplação, onde ele diz que vem de além e que está novamente presente. É como se regressasse”, afirma Carlos Moisés, reforçando que foi “um privilégio poder contar com um texto do grande José Mário Branco, ainda por cima escrito expressamente para esta obra, que ele acompanhou desde a sua génese”.

Com Lusa