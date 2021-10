Os Radiohead partilharam um vídeo para 'If You Say the Word', canção recentemente divulgada pelo grupo.

O tema foi gravado no início do milénio, durante as sessões de "Kid A" e "Amnesiac", que serão reeditados em breve num álbum triplo.

Para além dos dois discos em si, "Kid Amnesiae" irá contar com um disco de inéditos, onde se encontra 'If You Say the Word'.

O vídeo foi realizado por Kasper Häggström e pode ser visto nas plataformas habituais. Confira-o aqui: