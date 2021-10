"Nevermind", o álbum que catapultou os Nirvana para a ribalta, completa esta sexta-feira 30 anos e a banda vai reeditá-lo para marcar a efeméride. Spencer Elden, o bebé da capa do disco, hoje com 30 anos, já reagiu à notícia, pedindo à banda que não use a fotografia na qual surge nu numa piscina.

A advogada de Elden, Maggie Mable, disse, em declarações ao site TMZ, que vai exigir à editora Universal que apague a imagem do órgão genital do seu cliente de todas as futuras capas de álbuns. "É tempo de acabar com esta exploração infantil e violação de privacidade", acrescenta.

Recorde-se que Elden processou recentemente a banda por "exploração sexual", exigindo mais de 2 milhões de dólares de indemnização por "danos emocionais permanentes". O homem afirma que os pais nunca assinaram um documento a permitir a utilização da fotografia em questão.

A reedição do trigésimo aniversário de "Nevermind", a 12 de novembro, chegará em vários formatos, com a edição especial a incluir 70 faixas inéditas - em áudio e vídeo, incluindo quatro concertos integrais.