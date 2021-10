A importância que hoje, 30 anos volvidos sobre a sua edição original, se atribui a "Nevermind" – o segundo álbum dos Nirvana de Kurt Cobain e Krist Novoselic e o primeiro a contar com Dave Grohl na bateria – nem sempre foi consensual. Em 1991, quando o grunge ainda não tinha ascendido de cena local a fenómeno cultural global, muita da imprensa especializada, americana e internacional, não tinha ainda percebido o enorme impacto que o trio de Seattle se preparava para registar no universo da música com vendas astronómicas pouco condizentes, acreditava-se então, com o tipo de som que praticavam. E hoje, três décadas e 30 milhões de cópias vendidas mais tarde, talvez seja difícil acreditar que mesmo os principais baluartes do pensamento rock demoraram algum tempo até perceberem o alcance da visão de Kurt Cobain e companhia. A revista "Spin", à época talvez o órgão oficial da nação alternativa, só deu atenção ao segundo álbum dos Nirvana na sua edição de dezembro e limitou-se, inicialmente, a uma curtíssima recensão de dois magros parágrafos: “Um pouco de punk, um pouco de metal, um pouco de country, um pouco de rock ‘n’ roll. Que diabos mais podem vocês querer?”, questionava-se na crítica em que nem 'Come as You Are' nem 'Smells Like Teen Spirit' eram mencionadas, mas em que se reconhecia 'Breed' como uma canção “realmente cool”.