O caso remonta a setembro de 2019, altura em que o vídeo e a letra de 'BFF', tema do rapper Valete, despertaram críticas por parte de quem neles viu um exemplo da glorificação da violência contra as mulheres.

Na altura, Valete defendeu-se, atacando "as feministas burguesas, pessoal ignorante e preconceituoso que não respeita o rap. Se houver interesse do feminismo burguês em combater a misoginia no rap, e eu acho que não há, Valete nunca poderá ser alvo, nunca. Todas as feministas do hip-hop sabem disso, todas as feministas do terreno sabem disso", afirmou numa mensagem em vídeo.

Também nessa altura, Valete terá mandado mensagens ameaçadoras a alguns dos seus críticos e à jornalista Fernanda Câncio. Agora, numa mensagem nas redes sociais, pede desculpa ao casal Ludovic Pereira e Maria Furtado, que apresentaram queixa contra Keidje Lima, verdadeiro nome de Valete, por terem recebido as referidas mensagens.

"Apresento formalmente o meu pedido de desculpas pelos conflitos provocados contra o Sr Ludovic Pereira e Maria Furtado em Setembro de 2019. Desde já informo que todos os litígios pendentes se encontram resolvidos entre mim e as pessoas em causa. Um só caminho. Keidje Lima", escreveu Valete.

Recorde aqui a polémica e abaixo o vídeo de 'BFF'.