Shawn Mendes vai regressar a Portugal para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, no dia 18 de maio, avançou esta tarde o artista luso-canadiano nas redes sociais. O concerto em Portugal, que terá King Princess na primeira parte, está integrado na digressão europeia de promoção ao álbum "Wonder", editado no ano passado.

Além de Lisboa, o artista dá concertos em cidades como Madrid, Barcelona, Londres, Paris ou Estocolmo, entre 14 de março e 20 de maio. Os bilhetes para a atuação na Altice Arena são colocados à venda no dia 8 de outubro, nos locais habituais, custando entre €41 e €91 - os ingressos VIP vão dos €231 aos €691.

"Wonder" inclui os sucessos 'Monster', um dueto com Justin Bieber, e 'Wonder', contudo, o músico não deverá esquivar-se a tocar êxitos do passado, como 'Treat You Better', 'There's Nothing Holding Me Back' ou 'Stitches'. Esta será a quinta vez do músico em palcos nacionais, regressando à mesma Altice Arena onde atuou pela última vez em março de 2019 - recorde a reportagem da BLITZ seguindo o link.