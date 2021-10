Lana Del Rey quer que Lorde reconheça publicamente que se inspirou na sua música para escrever 'Stoned At The Nail Salon', uma das canções do novo "Solar Power".

Segundo o jornal inglês "The Sun", Lana Del Rey já está a receber uma percentagem dos direitos de autor relativos a essa canção, que começou por ser comparada pelos fãs da norte-americana às suas canções 'Wild At Heart' e ' 'Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have', de 2021 e 2019, respetivamente. Concordando com as semelhanças, a equipa de Lana Del Rey entrou em contacto com os representantes de Lorde, que ofereceram pagar-lhe a referida compensação.

Mas Lana Del Rey quer, também, que Lorde admita a alegada inspiração, de forma a chegar a um entendimento amigável e evitar levar o caso a tribunal.

Ouça aqui as canções de Lorde e Lana Del Rey: