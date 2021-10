Os Foo Fighters deram um concerto especial em São Francisco, parte de uma conferência organizada pela Salesforce, uma empresa de software.

Juntamente com temas originais, o grupo incluiu no alinhamento versões de temas dos Queen, Rolling Stones ou Bee Gees. Ao interpretar 'All My Life', os Foo Fighters foram acompanhados, em palco, por um simpático grupo de peluches gigantes - as mascotes da empresa.

"Vocês devem estar a morrer dentro desse fato, não é?", brincou Dave Grohl. Veja o vídeo: