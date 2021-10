Tom Morello partilhou mais um single do seu próximo álbum a solo, intitulado 'Let's Get the Party Started'.

O tema conta com a colaboração dos britânicos Bring Me the Horizon, que atuarão no festival VOA - Heavy Rock em 2022.

'Let's Get the Party Started' é o segundo single a ser retirado a "The Atlas Underground Fire", disco com data de edição marcada para o dia 15 de outubro. Segundo Morello, foi composto a meias com Oli Sykes e Jordan Fish, vocalista e teclista dos Bring Me the Horizon.

Para o guitarrista dos Rage Against the Machine e Audioslave, os Bring Me the Horizon "são o porta-estandarte do hard rock e do metal de hoje em dia". "Agradeço a Deus por isso", acrescentou.

Ouça aqui 'Let's Get the Party Started':