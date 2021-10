Os Rolling Stones divulgaram um novo vídeo para 'Living in the Heart of Love', tema que fará parte da futura reedição de "Tattoo You", álbum lançado em 1981.

O vídeo, que conta com as atrizes Marguerite Thiam e Nailia Harzoune, termina com a frase "Charlie Is My Darling" — título de um filme-concerto lançado em 1966, que serve também de homenagem ao falecido Charlie Watts.

'Living in the Heart of Love' é uma das nove canções inéditas que farão parte da reedição de "Tattoo You", que será lançada a 22 de outubro. Veja o vídeo: