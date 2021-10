Cantam juntos desde sempre, mas foi no final do ano passado que deram os primeiros concertos conjuntos. Agora, os irmãos Salvador e Luísa Sobral voltam a partilhar palco, num espetáculo marcado para 24 de novembro, no Tivoli, em Lisboa.

"As nossas vozes foram durante anos o eco uma da outra. Cantamos juntos desde que nos lembramos e a nossa infância foi passada a aperfeiçoar a arte das harmonias e de 'colar' as vozes ao ponto de parecerem uma só. Fomos crescendo e cada um foi trilhando o seu próprio caminho musical. Sempre soubemos que este dia ia chegar, o dia do nosso concerto, mas quisemos fazê-lo quando fez sentido para nós", escreveram em 2020 os manos Sobral.

Os bilhetes para o concerto de novembro — que é a nova data de um dos espetáculos de janeiro, que teve de ser adiado — já estão à venda e custam entre 15 euros e 20 euros.