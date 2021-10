Os Rolling Stones deram na passada segunda-feira o seu primeiro concerto sem o baterista Charlie Watts, falecido em agosto.

O concerto teve lugar num evento privado, organizado por Robert Kraft, dono da equipa de futebol americano New England Patriots. A dada altura, Mick Jagger dedicou-o ao falecido colega: "É a primeira digressão sem ele em 59 anos", disse.

Ao leme da bateria esteve Steve Jordan, que trabalhou com Keith Richards ao longo da carreira deste a solo e que já havia sido anunciado como substituto de Watts para a digressão "No Filter".

Durante o espetáculo, os Rolling Stones estrearam dois temas novos, 'Living in the Heart of Love' e 'Trouble's A' Comin'', esta última uma versão da canção dos Chi-Lites.

O primeiro concerto da digressão "No Filter" está marcado para o próximo domingo, em St. Louis. Veja os vídeos: