Michael Stipe deu uma entrevista ao programa "All Of It", da rádio WNYC, onde reafirmou a sua crença de que os R.E.M. nunca voltarão a fazer música juntos.

"Os R.E.M. nunca se vão reunir", disse. "Quando nos separámos, decidimos que uma reunião seria algo de piroso e motivado apenas pelo dinheiro, que é o motivo pelo qual muitas bandas se reúnem".

O músico reagiu desta forma a um artigo da "Rolling Stone", que indicava que as probabilidades de os R.E.M. se reunirem eram de 30%. Não é a primeira vez que Stipe rejeita reunir-se com a banda que o tornou numa estrela à escala mundial.

"Adoro aqueles tipos, e respeito-os imenso como músicos e como compositores", disse em 2014 ao programa "This Morning", da CBS. "Mas não quero fazer aquilo que as pessoas fazem. Odeio a nostalgia. Não sou bom a olhar para trás".