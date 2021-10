O North Music Festival, que iria acontecer na Alfândega do Porto nos próximos dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, não vai acontecer.

Segundo a organização, tal decisão fica a dever-se "à ausência de um parecer concreto e final da Direção-Geral da Saúde (DGS)" para o evento.



"Devido à ausência de um parecer concreto e final da Direção-Geral da Saúde para a realização da 4ª edição do North Music Festival, e estando apenas a uma semana do arranque do evento, a organização do North Music Festival vê-se obrigada a adiar, uma vez mais, a realização do festival previsto para os dias 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. A organização vê-se completamente impossibilitada de dar início ao calendário de montagens, que começariam precisamente durante o dia de hoje, 22 de setembro, plano hipotecado pelo facto de existirem, ainda, licenciamentos pendentes do parecer final da DGS", justifica a promotora.

A organização lamenta que, apesar de se ter esforçado para criar todas as condições de segurança para a realização do festival, as respostas da DGS não tenham chegado "atempadamente".

"Acrescente-se que, apesar da inexistência de um parecer final concreto e específico à data de hoje, foi já exigido pela DGS — e para que o evento acontecesse nos moldes em que o conhecemos e nos quais faz sentido acontecer, ou seja, com plateia em pé — que todo o público realizasse teste à covid-19, mesmo todos aqueles que têm já Certificado Digital Covid. Assim, um detentor de passe de três dias, mesmo com Certificado Digital válido, seria obrigado a efetuar teste nos três dias de festival, ou seja, um teste por dia", expõe a promotora.

Para os responsáveis do North Music Festival, "não é razoável exigir ao público que já possui Certificado Digital que, além do valor pago pelo bilhete, tenha que se submeter e assegurar o pagamento de um teste à entrada do recinto, dado que até o teste antigénio realizado nas farmácias se tornou pago para quem tem já o Certificado Digital."

Neste momento, a organização diz não poder avançar com uma nova data para o festival. "Este anúncio ficará suspenso e dependente das orientações e deliberações da DGS e do Governo relativamente às novas regras a seguir na realização de grandes eventos culturais, como é o caso dos festivais."



Os detentores de bilhete deverão aguardar mais informações sobre o reembolso dos mesmos.

Para o North Music Festival estavam confirmados concertos de Ornatos Violeta, OneRepublic, The Scrip, GNR, The Waterboys, Linda Martini e Capicua, entre outros.

Há duas semanas, a organização do North Music Festival fez uma apresentação do evento a bordo de um barco rabelo, no rio Douro, garantindo que o festival iria "mesmo acontecer".