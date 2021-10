Morreu, aos 57 anos, o ator Willie Garson. O artista norte-americano tornou-se conhecido pela personagem Stanford Blatch na série "Sexo e a Cidade", tendo também participado em séries como "Apanha-me Se Puderes" ou "Hawaii: Força Especial". As causas da morte ainda não foram divulgadas.

"É uma perda terrivelmente triste para a família de 'Sexo e a Cidade'", escreveu no Twitter a atriz Kim Cattrall, que desempenhava o papel de Samantha na série. "Estou tão triste por termos perdido o Willie Garson. Todos o adorávamos e adorámos trabalhar com ele. Era muito divertido tanto no ecrã como na vida real. Era uma fonte de luz e amizade", disse Cynthia Nixon, a Miranda da série.

Nascido em Nova Jérsia, em 1964, Garson estudou teatro e começou por ter pequenos papéis em séries de televisão como "Cheers, Aquele Bar" ou "Quem Sai Aos Seus", nos anos 80. Antes ainda de se tornar ator recorrente em "Sexo e a Cidade", em 1998, teve participações especiais em "Ficheiros Secretos" e "Friends".

No cinema, o ator integrou o elenco de filmes como "O Feitiço do Tempo" (1993), "O Rochedo" (1996), "Doidos por Mary" (1998) e, claro, os dois filmes de "Sexo e a Cidade" (de 2008 e 2010).

Apesar de não serem conhecidas as causas da morte, Michael Patrick King, produtor executivo de "Sexo e a Cidade" e do vindouro spin-off "And Just Like That...", que deverá estrear este outono, disse que o ator tinha estado a trabalhar "mesmo enquanto estava doente".