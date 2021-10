James Corden está a ser alvo da ira das fãs dos BTS, após ter feito várias piadas com a boysband no "The Late Late Show".

O comediante britânico brincou com a presença dos BTS nas Nações Unidas, dizendo que esta "é a primeira vez que raparigas de 15 anos desejaram ser o Secretário-geral António Guterres".

Nas redes sociais, foram várias as críticas a Corden. "Enquanto rapariga adolescente, quero só dizer-vos para nos deixarem em paz", pode ler-se numa das respostas. "Parem de usar a nossa idade e o nosso género para fazerem pouco de nós".

Veja aqui: