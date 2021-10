Britney Spears voltou ao Instagram, uma semana depois de a sua conta ter sido subitamente desativada. A artista disse que se ia afastar momentaneamente para celebrar o seu noivado, mas no post que marcou o regresso confessou: "Não conseguia ficar afastada muito tempo portanto já estou de volta".

Mostrando uma fotografia de si própria, a artista escreve: "Algumas fotografias da minha escapada de fim de semana para celebrar o meu noivado com o meu... noivo... Ainda nem consigo acreditar". Contudo, os fãs mais atentos dizem que a fotografia já é antiga e acham que há algo de errado.

"O que está a acontecer? Estas fotos são de há dois anos!", diz um dos seguidores. "Podes mostrar mais fotografias? Estamos muito preocupados, Britney", acrescenta outro.

De ontem para hoje, a artista, que está em vias de se libertar da tutela do pai depois de anos a ver a sua vida e carreira controladas pelo progenitor, partilhou diversos vídeos e mensagens, mas nem isso acalmou os fãs, que chegam mesmo a dizer que o perfil é "uma mentira".

"Queremos um vídeo da Britney a dizer que está tudo bem com o jornal de hoje", diz ainda um seguidor no comentário a um vídeo no qual a artista surge a dançar ao som de 'Bad Guy', de Billie Eilish, e que diz ter sido gravado em julho.