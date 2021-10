Os Metallica anunciaram o lançamento de um novo livro, em honra do 30º aniversário de "Black Album".

Intitulado "The Black Album In Black & White", o livro conterá várias fotografias inéditas daquele período da carreira dos Metallica, tiradas por Ross Halfin. O lançamento está marcado para o dia 19 de outubro.

"À medida que as canções e as gravações se iam compondo, os nossos níveis de confiança estavam no seu máximo", afirmou Lars Ulrich em comunicado à imprensa.

"Por conseguinte, sentimo-nos melhor que nunca em relação a quem éramos, e a como nos víamos, no que toca a sermos fotografados".

"The Black Album In Black & White" estará disponível numa versão de capa dura, com uma edição deluxe, autografada pelos membros da banda, limitada a algumas cópias.