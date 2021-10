Rod Stewart deu uma entrevista ao jornal "Daily Express", na qual admitiu ter imensas saudades dos palcos - tantas, "que até tocava para uma sala cheia de caixões".

"Estou tão desesperado por dar concertos", disse. "Felizmente, tenho os concertos em Las Vegas, em outubro, e mal posso esperar. Mas, no próximo ano, teremos que ser malucos: andar na estrada durante 7 dos 12 meses".

O músico afirmou ainda que o seu novo álbum, "The Tears of Hercules", é sobre "amor e sexo". O primeiro single, 'One More Time', fala sobre querer ir para a cama com uma paixão antiga, após terminar a relação.



"Sabem quando querem terminar uma relação com alguém, mas o sexo era tão incrível que querem repeti-lo uma última vez? É sobre isso", disse. "Já aconteceu com todos nós, tenho a certeza".

"The Tears of Hercules" será lançado a 12 de novembro, e é o primeiro disco de originais de Rod Stewart desde 2013.