A família de Chris Cornell assinalou o 17º aniversário de Toni Cornell, filha do cantor, com a partilha de vídeos nunca dantes revelados.

Nestes pequenos vídeos, Chris Cornell aparece a cantar 'You Are My Sunshine' para a filha, ainda bebé. Mais tarde, ambos cantam, à guitarra, 'Love the Way You Lie', de Eminem, e também 'Redemption Song', de Bob Marley, já em palco.

Vicky Cornell, viúva de Chris Cornell e mãe de Toni, escreveu igualmente um post dedicado à sua filha, agradecendo-lhe o apoio que lhe tem dado desde a morte do marido. "És a melhor filha que alguém podia pedir, o ser humano mais meigo e a melhor irmã mais velha. Admiro muito a tua força, resiliência, compaixão e dedicação", disse. Este post é musicado com a versão de 'Nothing Compares 2 U' cantada por Chris e Toni.