Os Fugees de Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel acabam de anunciar uma digressão de celebração do 25º álbum do seu segundo e derradeiro álbum, "The Score".

Estes serão os primeiros concertos dos Fugees em 15 anos. A digressão inclui datas nos Estados Unidos, na Europa (Londres e Paris) e em África (Nigéria e Gana), nos próximos meses de novembro e dezembro. Esta quarta-feira, os Fugees darão também um concerto num local a anunciar, em Nova Iorque.

Os Fugees separaram-se em 2006, dez anos depois do enorme êxito do álbum "The Score", que incluía os singles 'Ready or Not' e 'Killing Me Soflty'. Em 2007, Pras Michel afirmou que seria mais provável ver "Osama Bin Laden e George Bush a discutirem política internacional" do que voltar a trabalhar com Lauryn Hill, mas o cenário parece ter mudado desde então.

"Os Fugees têm uma história complexa mas com muito impacto. Decidi homenagear este projeto, o seu aniversário e os fãs que gostavam da nossa música criando uma plataforma pacífica onde nos possamos unir, tocar a música que adoramos e servir de exemplo de reconciliação para o mundo", escreveu Lauryn Hill.