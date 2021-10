Mariza anunciou dois grandes concertos para o final do ano: atua no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 4 de dezembro e na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 5 de dezembro.

Além de levar ao palco o mais recente álbum, "Mariza Canta Amália", a fadista vai passar em revista 20 anos de carreira discográfica, informa a promotora Everything Is New em comunicado.

Os bilhetes para os concertos estão à venda nos locais habituais, custando entre €22 e €60 para Lisboa e entre €25 e €50 para o Porto.