Os Genesis regressaram esta segunda-feira aos palcos, pela primeira vez em 14 anos.

O grupo atuou em Birmingham, naquele que foi o primeiro concerto da digressão "The Last Domino?", que colocará um ponto final na carreira dos Genesis.

O trio formado por Tony Banks, Mike Rutherford e Phil Collins tocou alguns dos maiores êxitos dos Genesis, entre eles 'Mama' e 'Land of Confusion'. Impossibilitado de tocar bateria devido a problemas de saúde, Collins cedeu o lugar ao seu próprio filho, Nic.

A digressão "The Last Domino? irá passar pelo Reino Unido e Estados Unidos, terminando a 16 de dezembro com um concerto em Boston. Veja os vídeos do concerto: